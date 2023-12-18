​Кин обвинил ван Дейка в высокомерии

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал итоги матча семнадцатого тура английского чемпионата, в котором его бывший клуб сыграл вничью с «Ливерпулем». Он считает высокомерным лидера обороны «Ливерпуля» - нидерландского игрока Виргила ван Дейка.

- Ван Дейк повел себя высокомерно, ему лучше вспомнить, что его клуб выиграл лишь один чемпионский титул за более чем тридцать последних лет. Он считает, что в «Манчестер Юнайтед» восторгаются очком, так можно считать, потому что у «Манчестер Юнайтед» сейчас очевидные сложности. Но такие сложности были и у «Ливерпуля», - цитирует слова Кина BBC Sport.