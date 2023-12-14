Контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» заканчивается в конце этого сезона

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может покинуть свою команду уже по окончании нынешнего сезона. По информации от The Athletic, информация о том, что соглашение француза с манкунианцами рассчитано до лета 2025 года не соответствует действительности. Источник утверждает, что 30-летний Варан имеет контракт с «Манчестер Юнайтед» до июля 2024 года.

Напомним, в этом сезоне Варан не получает регулярной игровой практики в команде Эрика тен Хага, из-за чего вокруг француза стало ходить много слухов о возможном уходе в январе. Таким образом, если «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за Рафаэля хоть какие-то деньги, клуб будет вынужден продать защитника этой зимой.