​Ван Дейк: «Лишь одна команда пыталась выиграть матч»

В матче семнадцатого тура английского чемпионата «Ливерпуль» достаточно неожиданно оступился в игре с «Манчестер Юнайтед», не сумев переиграть команду Эрика тен Хага. Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк переживает неудачный, по его словам, результат. Он уверен, что на поле была лишь одна стремившаяся к победе команда:

- Конечно, я расстроен. На все 100 процентов. Я думаю, что на поле была лишь одна команда, стремившаяся к победе. Мы хотим выиграть каждый матч, и даже только лишь поэтому я разочарован. А сегодня так все еще сложилось, что не хватило правильного решения, удара, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.