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Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» слухи

10 Декабря 2023 • 22:01 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Нападающий «Баварии» Матис Тель решил остаться в своём клубе.

18-летний футболист редко появляется в стартовом составе, в связи с чем многие клубы были готовы арендовать его уже в январе. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, среди среди интересующихся фигурировал и «Манчестер Юнайтед», однако шансов переманить Теля практически нет – он твёрдо намерен продолжить развитие в «Баварии» и рад возможности учиться у своего звёздного конкурента Гарри Кейна.

В активе Матиса Теля шесть забитых мячей и три результативных паса в 18 матчах нынешней кампании во всех турнирах. Трансферная стоимость француза, по версии Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Матис Тель трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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Комментарии (1)
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Манкунианец76
10 Декабря 2023 в 23:17
вот она-правда жизни:лучше сидеть и полировать скамейку у немцев,чем сгнить в некогда гранде европейского футбола!!тенХаг,ска,что ж ты сделал с нашим клубом,удод(((
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