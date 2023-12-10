Нападающий «Баварии» Матис Тель решил остаться в своём клубе.

18-летний футболист редко появляется в стартовом составе, в связи с чем многие клубы были готовы арендовать его уже в январе. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, среди среди интересующихся фигурировал и «Манчестер Юнайтед», однако шансов переманить Теля практически нет – он твёрдо намерен продолжить развитие в «Баварии» и рад возможности учиться у своего звёздного конкурента Гарри Кейна.

В активе Матиса Теля шесть забитых мячей и три результативных паса в 18 матчах нынешней кампании во всех турнирах. Трансферная стоимость француза, по версии Transfermarkt, составляет 50 млн евро.