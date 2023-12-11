«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками

Каталонская «Барселона» получила предложение от «Манчестер Юнайтед» устроить обмен футболистами. По информации от издания Sport, «сине-гранатовым» предложили вингера Джедона Санчо в обмен на Рафинью Диаса.

Пока неизвестно, как на предложение манкунианцев ответило руководство «Барселоны». Санчо хоть и находится в плохой форме, но по возрасту на три года младше Рафиньи. «Сине-гранатовые» могут сделать ставку на то, что главный тренер Хави Эрнандес сможет реанимировать карьеру Джедона.

Что касается Рафиньи, футболист ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса», который в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион.