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«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками

11 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Каталонская «Барселона» получила предложение от «Манчестер Юнайтед» устроить обмен футболистами. По информации от издания Sport, «сине-гранатовым» предложили вингера Джедона Санчо в обмен на Рафинью Диаса.

Пока неизвестно, как на предложение манкунианцев ответило руководство «Барселоны». Санчо хоть и находится в плохой форме, но по возрасту на три года младше Рафиньи. «Сине-гранатовые» могут сделать ставку на то, что главный тренер Хави Эрнандес сможет реанимировать карьеру Джедона.

Что касается Рафиньи, футболист ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса», который в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рафинья Диас Джедон Санчо ещё теги

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«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
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