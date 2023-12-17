​Гари Невилл: «Никогда не видел такой атмосферы на «Энфилде» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал итоги центрального матча семнадцатого тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» принимал дома «Манчестер Юнайтед». Он считает, что стал свидетелем худшей атмосферы, когда-либо виданной им перед игрой или во время игры с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»:

- Я никогда не видел такой унылой и скучной атмосферы. Фаны «Ливерпуля» были очень тихи и спокойны. Я думаю, что свою роль сыграла в этом сверхуверенность в том, что они победят, видел людей, которые носили одежду с напоминанием о 7:0, - цитирует слова Невилла BBC Sport.