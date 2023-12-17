​Тен Хаг высказался о капитанской повязке у Мактоминая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт выступления Скотта Мактоминая в качестве капитана команды.

«Он является одним из примеров того, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», играть за эмблему на груди. Я уверен, что он будет коммуникатором. Я уверен, что он будет подавать пример в плане страсти и желания», - сказал тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Скотт Мактоминай вышел с капитанской повязкой на игру против «Ливерпуля». Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.