Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип перенёс операцию после травмы крестообразной связки колена, полученной в недавнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма». Как сообщает пресс-служба «красных», хирургическое вмешательство прошло успешно.

В пресс-релизе «Ливерпуля» отмечается, что сроки восстановления Матипа неизвестны. Ясно, что в сезоне 2023/2024 камерунец на футбольном поле не появится.

В нынешнем сезоне Жоэль Матип успел провести за «Ливерпуль» 14 матчей, в которых он не отмечался результативными действиями.

Добавим, что именно «Ливерпуль» сейчас является лидером Премьер-лиги.