«Манчестер Юнайтед» продолжит платить ван де Беку, пока тот выступает за «Айнтрахт»

Стали известны некоторые детали сделки по аренде полузащитника Донни ван де Бека.

Как уже сообщалось, в скором времени нидерландца арендует франкфуртский «Айнтрахт» – договор будет рассчитан до конца сезона. По информации Sky Sports, сделка стала возможной благодаря согласию «Манчестер Юнайтед» продолжить выплачивать ван де Беку значительную часть его зарплаты. Отмечается, что немецкий клуб потратит на оклад 26-летнего хавбека всего 2 млн за предстоящие полгода. Сторонам ещё предстоит урегулировать нюансы пункта выкупа.

Донни ван де Бек всего дважды появился на поле в текущем сезоне. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.