​«Манчестер Юнайтед» не забивал в 5 последних матчах АПЛ на «Энфилде»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Команде Эрика тен Хага под давлением соперника удалось отстоять нулевую ничью на «Энфилде».

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» не забивал уже в пяти последних гостевых матчах АПЛ против «Ливерпуля» на «Энфилде». Результаты на этом отрезке были такими:

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 2:0;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 0:0;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 4:0;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 7:0;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 0:0.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» забивал в гостях у «Ливерпуля» в АПЛ в декабре 2018 года (поражение 1:3).