«Манчестер Юнайтед» установил рекорд сезона по заблокированным ударам

«Манчестер Юнайтед» вчера вечером увёз из «Ливерпуля» балл, расписав с одноимённым клубом сенсационную и неожиданную мировую – 0:0.

Как пишет телеграм-канал «Английский акцент», увезти одно очко с «Энфилда» манкунианцы смогли не просто так. Дело в том, что во вчерашней игре игроки «МЮ» заблокировали аж 13 ударов. Такого в этом сезоне АПЛ за отдельно взятый матч пока никто не делал.

Больше всего ударов «красных» на себя приняли Кобби Майну и Люк Шоу – каждый по три. По два удара – у Джонни Эванса и Рафаэля Варана.

Кстати, «Ливерпуль» умудрился не забить, нанеся аж 34 удара по воротам Андре Онана.