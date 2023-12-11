«Манчестер Юнайтед» заметил резкое ухудшение формы Каземиро, игрока готовы продать в январе

«Манчестер Юнайтед» недоволен своим опорным полузащитником Каземиро. По информации от инсайдера Самуэля Лакхёрста, руководство клуба заметило резкое ухудшение формы бразильского футболиста. Именно поэтому «Манчестер Юнайтед» будет открыт к продаже Каземиро в январское трансферное окно.

Бразилец в этом сезоне пропустил много матчей из-за травмы. По сведениям источника, хавбек не сможет помочь своей команде вплоть до «Боксинг дэй». Учитывая травматичность, резкое ухудшение формы и проблемы с физической подготовкой, «Манчестер Юнайтед» готов избавиться от Каземиро уже этой зимой.