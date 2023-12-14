​Александер-Арнольд восхищён Салахом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о форварде Мохамеде Салахе.

«Те, кто видит Салаха изо дня в день, видят, какую работу он вкладывает в игру. Голы, ассисты и цифры говорят сами за себя. Но когда я будут рассказывать внукам о нём, я буду говорить не о голах и голевых передачах, а он том, как он работал, как он вдохновлял окружающих, и как был примером и лидером.

Салах – самый профессиональный игрок, с которым мне выпала честь делить поле. Он самый трудолюбивый и самый преданный своему делу», - сказал Трент Bein Sports.

«Ливерпуль» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.