Тен Хаг: «Я верю в то, что Рэшфорд и Хёйлунн могут забивать много голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту своим нападающим Маркусу Рэшфорду и Расмусу Хёйлунну. Напомним, последний до сих пор не отметился ни одним голом в Английской премьер-лиге. Датчанин летом перебрался на «Олд Траффорд» из «Аталанты» за 75 миллионов евро компенсации.

«Я верю в то, что Рэшфорд и Хёйлунн могут забивать много голов. Маркус в прошлом сезоне уже доказал это под моим руководством. Я уверен, что он вернётся к своей лучшей форме», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Рэшфорд в этом сезоне забил всего два гола и отдал одну результативную передачу в Премьер-лиге.