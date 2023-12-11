Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, несмотря на недавние слова тен Хага

Положение английского вингера Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед» остаётся неизменным. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, футболист с большой долей вероятности покинет команду этой зимой, несмотря на недавние слова главного тренера Эрика тен Хага. Напомним, нидерландец сказал, что Санчо ещё может спасти карьеру на «Олд Траффорд», если выполнит определённые условия.

Санчо не намерен извиняться перед тен Хагом и готов покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой. В услугах футболиста были заинтересованы два клуба – туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года за 80 миллионов евро.