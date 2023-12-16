Клубы из Саудовской Аравии поспорят за Салаха следующим летом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, вероятно, проводит последний сезон в своём нынешнем клубе.

Египетский футболист мог покинуть ряды мерсисайдцев ещё в начале кампании, однако «красные» ответили отказом на сверхвыгодное предложение от «Аль-Иттихада». По информации Daily Mail, новая попытка подписания Салаха будет предпринята саудовскими клубами следующим летом. «Ливерпулю» будет непросто удержать форварда, поскольку он остаётся одной из приоритетных трансферных целей представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мохамеда Салаха в 65 млн евро.