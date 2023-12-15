Клопп: «Мне не нравится, когда результаты «Манчестер Юнайтед» не очень хороши перед игрой с нами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

«Мне никогда не нравится, когда результаты «Манчестер Юнайтед» не очень хороши перед игрой с нами. Потому что в этой игре они могут всё исправить.

Я не слежу за «Манчестер Юнайтед» достаточно внимательно, чтобы понять, в чём там проблема. Но я видел, что тен Хаг был признан тренером прошлого месяца в АПЛ, и что они в прошлом месяцы были в хорошей форме. Так что я не понимаю, как там может идти не так», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 17 декабря.