«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время

«Ливерпуль» регулярно вырывает победы на последних минутах матчей.

В недавней встрече с «Кристал Пэлас» (2:1) «красные» забили победный мяч на 91-й минуте – отличился Харви Эллиотт. Примечательно, что это уже 17-й случай с момента назначения Юргена Клоппа, когда «Ливерпуль» добывает три очка в поединке Премьер-лиги благодаря взятию ворот после 90-й минуты. Это больше, чем у «Манчестер Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне (16).

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице нынешнего розыгрыша АПЛ с 37 набранными очками, на один балл опережая лондонский «Арсенал». В следующем туре коллектив Юргена Клоппа встретится как раз с «Манчестер Юнайтед».