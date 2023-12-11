Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять тен Хага

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о будущем главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Я не вижу никого, кто сейчас мог бы добиться большего на посту наставника «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что тренера следует менять, ему нужно дать время. Мы видели, как в этом клубе приходили и уходили некоторые топ-тренеры, но ничего не изменилось. Оставить тен Хага — единственное правильное решение», — сказал Скоулз в эфире TNT Sports.

В 16 матчах текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков, которые позволяют манкунианцам находиться лишь на шестой позиции в турнирной таблице.