«Манчестер Юнайтед» неожиданно не пропустил на «Энфилде» и отобрал лидерство у «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 17-го тура АПЛ состоялся 17 декабря на стадионе «Энфилд».

На неделе «Манчестер Юнайтед» продлил серию «сухих» поражений, уступив «Баварии», занял последнее место в группе и покинул еврокубки. Именно в таком подавленном настроении полутравмированные «дьяволы» поехали в Ливерпуль, где за последние два матча получили 0:11. Ехали явно с опаской. Без Каземиро, Мартинеса, Линделёфа, Маласии, Диалло, Маунта, Санчо, Эриксена, Шоу, Марсьяль, Магуайр и Бруну Фернандеша предстояло сыграть против «Ливерпуля». И только-только пережил травму Рэшфорд.

«Ливерпуль» посреди недели отдохнул в матче Лиги Европы и во всеоружии подошёл к матчу с «МЮ». Мо Салах, Диас и Дарвин Нуньес составили атакующее трио, полузащита была ослаблена отсутствием Макаллистера, но Собослаи, Эндо и Гравенберх работали неплохо. Их усилий хватило, чтобы ожидаемо захватить инициативу и территорию. «Манчестер Юнайтед» судьбу принял, гости были прижаты к своим воротам, за первый тайм ни одной толковой атаки не провели, в створ ни разу не пробили.

«Ливерпуль» же постепенно стал зарабатывать стандарты, а с них создавать моменты. Кросс Трента от угла поля подал на дальнюю штангу, Собослаи скинул вдоль ворот. Онана вроде уже мяч забрал, но в столкновении с Нуньесом его выронил. Салах мог бы посылать мяч в пустые ворота, однако не сориентировался быстро. Следующий корнер уже завершил чётким ударом. Вирджил ван Дейк выиграл верх после подачи и пальнул под перекладину – Онана выручил.

«Манчестер Юнайтед» получал после подач от угла поля, но в целом план «красных дьяволов» работал. Они справлялись с давлением «красных». Да, отдали мяч и территорию, да регулярно окапывались в своей штрафной площади, но Дарвин и Диас в атаке смотрелись ещё хуже – почти все действия невпопад. На исходе часа игры устал от всего Трент. Салаха выкатил ему под удар, а тот на точность крутанул со средней дистанции. В сантиметре от штанги прошёл мяч после удара ТАА, было очень опасно.

На это даже у «МЮ» ответ нашёлся. Хёйлунн и Мактоминей разыграли «стеночку» через центр, Расмус через дугу штрафной площади вылетел на ударную позицию, но как-то необдуманно пробил в Алиссона. «Ливерпуль» же давил «Манчестер Юнайтед» в позиционных атаках, вжимал в штрафную площадь, а скоростей не хватало ужасающе. И опять лишь корнер помог: ван Дейк пробить не сумел, но закинул на Конате, а тот умело развернулся и пробил – Онана выручил. Андре вообще провёл вдохновенный матч.

В полном составе гости доиграть не сумели, на четвёртой компенсированной минуте за неспортивное поведение красную карточку поймал Диогу Далот, но на результат это не повлияло. Нули на табло! «Манчестер Юнайтед» выстоял на «Энфилде», удивив местную публику. «Ливерпуль» же потерял лидерство, выпустив «Арсенал» на первую строчку.