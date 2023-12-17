​«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд – одно касание в чужой штрафной площади в первом тайме

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». После первого тайма на табло «Энфилда» горят нули, хотя хозяева владели тотальным преимуществом, а гости, как говорится, «запарковали автобус».

Как сообщает Squawka, «Манчестер Юнайтед» в первом тайме сделал лишь одно касание в чужой штрафной площади. Это худший показатель «красных дьяволов» в первых таймах матчей Премьер-лиги с тех пор, как эксперты из Opta начали собирать эту информацию (с сезона 2008/2009).

Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.