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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд – одно касание в чужой штрафной площади в первом тайме

17 Декабря 2023 • 20:45 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». После первого тайма на табло «Энфилда» горят нули, хотя хозяева владели тотальным преимуществом, а гости, как говорится, «запарковали автобус».

Как сообщает Squawka, «Манчестер Юнайтед» в первом тайме сделал лишь одно касание в чужой штрафной площади. Это худший показатель «красных дьяволов» в первых таймах матчей Премьер-лиги с тех пор, как эксперты из Opta начали собирать эту информацию (с сезона 2008/2009).

Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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