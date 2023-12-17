​Каррагер: «У «Ливерпуля» отличные игроки, но странные решения»

Центральный матч семнадцатого тура английского чемпионата закончился вничью, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли забить друг другу. Итоги матча решил прокомментировал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, всегда охотно комментирующий выступления своего бывшего клуба. Он считает, что команда Юргена Клоппа не смогла победить из-за неверных решений.

- У «Ливерпуля» такие хорошие игроки, но иногда принимаются такие странные решения. Может быть, это объясняется фрустрацией, когда не приходят ожидаемые голы и начинаются нервы, - цитирует слова Каррагера BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит матч с «Арсеналом».