Онана заявил, что лучший вратарь минувшей Лиги чемпионов не может за полгода стать худшим

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на критику из-за своей неубедительной игры в текущем сезоне.

«Лучший вратарь прошлой Лиги чемпионов не может стать худшим в мире всего за шесть месяцев. Я знаю, что у меня все наладится, а если это произойдет не сегодня, то это случится завтра или послезавтра», — цитирует Онана Sky Sports.

Камерунец признался, что переживает не самый лучший момент в своей карьере, поэтому ему придется смириться с критикой.

В текущей кампании Онана провел 24 матча с учетом всех турниров, пропустил 39 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В 16 турах «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.