​Будущий владелец «Манчестер Юнайтед» провёл встречу с Поттером – он может заменить тен Хага

В ближайшее время сэр Джим Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед», выкупив 25% акций. После этого на тренерском мостике «красных дьяволов» может произойти перестановка – заменить Эрика тен Хага может Грэм Поттер. Именно этот специалиста хотел бы видеть у руля команды Рэтклифф.

Согласно информации The Sun, Рэтклифф уже даже провёл встречу с Поттером. 48-летний специалист находится без работы с начала апреля – тогда он был уволен из «Челси».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 17 декабря – против «Ливерпуля» на выезде.