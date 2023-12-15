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Игрок «Ливерпуля» Куанса: «Моя идея — стать основным центральным защитником»

15 Декабря 2023 • 10:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
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17.12 19:30

Игрок «Ливерпуля» Джарелл Куанса после поражения от «Юниона» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы рассказал о своём намерении стать основным защитником команды.

Ранее сообщалось, что основной защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип перенёс операцию после травмы крестообразной связки колена.

«Жаль, что с Жоэлем случилось такое, но моя идея — попытаться занять его место и в конце концов стать основным центральным защитником», — цитирует Куансу Daily Mail.

В текущем сезоне 20-летний Куанса провёл за «Ливерпуль» 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

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Ливерпуль Жоэль Матип Джарелл Куанса ещё теги
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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