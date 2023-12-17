​«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на очную битву

В воскресенье вечером в главном матче семнадцатого тура Английской премьер-лиги сойдутся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гравенберх, Диас, Салах, Нуньес.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Онана, Далот, Варан, Эванс, Шоу, Майну, Амрабат, Мактоминай, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.