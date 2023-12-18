Корнеев: Тен Хаг столкнулся с другой историей в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев назвал причину проблем Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

«Он хороший тренер, совершенно потрясающий, но здесь он столкнулся с другой историей. Если в «Аяксе» был контроль над игроками, он работал с талантливыми ребятами, то в «МЮ» надо работать со звёздами, это вообще другая работа», — заявил Корнеев в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, нидерландец является самовлюблённым человеком, который в тренерской работе опирается исключительно на собственное мнение.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте, вылетев ранее из Лиги чемпионов с четвёртого места в группе.