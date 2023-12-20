Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана до конца сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет расставаться с опорным полузащитником Каземиро и центральным защитником Рафаэлем Вараном в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Роба Доусона, нидерландский специалист хотел бы сохранить в своей команды бывших игроков мадридского «Реала» как минимум до конца сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Каземиро и Варан могут покинуть «Манчестер Юнайтед» посреди сезона, так как тен Хаг в них разочаровался. Тем не менее, источник опровергает эту информацию.

Сообщается, что если Каземиро и Варан будут форсировать свой трансфер из-за недовольства по количеству игровой практики, «Манчестер Юнайтед» постарается найти игрокам замену.