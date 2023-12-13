Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки

13 Декабря 2023 • 18:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

«Манчестер Юнайтед» провалился в Лиге чемпионов. Команда заняла последнее место в группе и завершила выступления в еврокубковом сезоне. Как сообщает Daily Mail, убытки «красных дьяволов» из-за раннего вылета из еврокубков составят 28 миллионов фунтов.

Отмечается, что теперь «Манчестер Юнайтед», вероятно, придётся продавать игроков в январе, чтобы иметь возможность усиливаться.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 17 декабря – против «Ливерпуля» на выезде.

Стало известно, когда тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 13 Декабря
16:31
Фабиньо: «Я очень рад, что «Ливерпуль» находится на вершине таблицы АПЛ, но впереди ещё много туров»
16:15
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:01
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
15:34
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:30
Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля» 1
14:32
Паредес: «В сборной Аргентины Гарначо приходится забывать о Роналду, ведь здесь у нас есть свой кумир»
13:53
Лопетеги – фаворит на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
12:22
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
11:51
Тен Хаг: «Команда нуждалась в энергии со скамейки запасных, но вариантов было мало»
10:29
Корнеев — о выступлении «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов: «Это полный провал»
12 Декабря
22:54
«Ливерпуль» запланировал продление контракта с защитником
19:34
Санчо — последний нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший гол на «Олд Траффорд» в АПЛ
16:28
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
14:23
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
00:12
Клопп — о срыве переходов Кайседо и Лавии: «Я очень рад, что всё сложилось именно так»
11 Декабря
19:35
Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять тен Хага
18:13
Мактоминай признался, что в «Манчестер Юнайтед» были «токсичные» тренеры
16:08
Мактоминай: «Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага»
14:22
Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, несмотря на недавние слова тен Хага
14:17
Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но чувствует, что может быть вынужден уйти
14:13
«Манчестер Юнайтед» заметил резкое ухудшение формы Каземиро, игрока готовы продать в январе
14:05
Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик 2
11:12
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
04:01
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне» 11
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:21
«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду 3
10 Декабря
23:07
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:01
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1
12:46
Тен Хаг: «Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными»
10:51
Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
21:04 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа близок к возвращению в АПЛ слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сделает Хи-Чана одним из самых высокооплачиваемых в клубе
19:55 · Англия. Премьер-лига
​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Яп Стам раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ренаном, кроме «Вест Хэма», интересуются ещё два европейских клуба слухи
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА
17:12 · Англия. Премьер-лига
​У Лопетеги несколько вариантов в АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Я очень рад, что «Ливерпуль» находится на вершине таблицы АПЛ, но впереди ещё много туров»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Венгер интересовался Акинфеевым – Газзаев
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
15:44 · Англия. Чемпионшип
Варди летом может перебраться в Саудовскую Аравию
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:30 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля» 1
Все новости
Рекомендуем