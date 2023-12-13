​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки

«Манчестер Юнайтед» провалился в Лиге чемпионов. Команда заняла последнее место в группе и завершила выступления в еврокубковом сезоне. Как сообщает Daily Mail, убытки «красных дьяволов» из-за раннего вылета из еврокубков составят 28 миллионов фунтов.

Отмечается, что теперь «Манчестер Юнайтед», вероятно, придётся продавать игроков в январе, чтобы иметь возможность усиливаться.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 17 декабря – против «Ливерпуля» на выезде.

​Стало известно, когда тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»