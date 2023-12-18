Уткин заявил, что уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Известный комментатор Василий Уткин признался, что уснул во время просмотра матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Посмотрел «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье. Так ведь заснул на тридцатой минуте! Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я — Онана!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая седьмой «Манчестер Юнайтед» на 10 очков. От лидирующего «Арсенала» мерсисайдцы отстают на один балл.