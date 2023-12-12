«Ливерпуль» запланировал продление контракта с защитником

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2026 года, однако руководство мерсисайдцев хотело бы пролонгировать договор. По данным Le10Sport, стороны уже начали переговоры.

Ибраима Конате пополнил ряды «Ливерпуля» в 2021 году, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 40 млн евро. В текущем сезоне француз принял участие в 15 матчах команды Юргена Клоппа во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. В общей сложности в активе центрбека три гола и один результативный пас в 68 встречах за «красных».