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Семшов — о будущем тен Хага: «Отставка близка»

13 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о будущем Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, все передряги внутри клуба сказываются на результатах. Вчера не было двух ведущих футболистов, тот же Марсьяль не играл, травму получил Магуайр. Все это влияет психологически, тренер начинает дергаться, отставка близка», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

12 декабря «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Баварии» и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Стоит отметить, что манкунианцы заняли последнее место в своей группе, поэтому не смогли попасть даже в Лигу Европы.

В Английской премьер-лиге «красные дьяволы» идут лишь на шестой позиции, набрав 27 очков в 16 матчах.

Трудовой договор тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
13 Декабря 2023 в 22:24
ай дык чё тянут-та.. вон черчес свабоден.. кхе-кхе..
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