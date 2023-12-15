​Клопп вспомнил о победе над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп перед игрой против «Манчестер Юнайтед» вспомнил об игре между командами в прошлом сезоне. Тогда «Ливерпуль» выиграл на своём поле со счётом 7:0.

«Счёт 7:0 был странным результатом, который случается раз в жизни. Если этот счёт кому-то и поможет в следующей игре, то той команде, которая проиграла 0:7, а не той, которая выиграла.

Мы будем играть против принципиального соперника дома на «Энфилде», что уже делает игру особенной. Это то, что я хочу видеть, - особенную игру», - сказал Клопп в ходе пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» стартует 17 декабря в 19:30 по московскому времени.