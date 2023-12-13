Корнеев — о выступлении «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов: «Это полный провал»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил выступление «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что в шести турах манкуниацы набрали четыре очка и заняли последнее четвёртое место в своей группе, пропустив вперёд себя «Баварию», «Копенгаген» и «Галатасарай».

«На бумаге сенсация, но если посмотреть реально, то, что делает «Манчестер Юнайтед» на протяжении долгого времени, — это полный провал», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице после 16 туров. Свой следующий матч «красные дьяволы» проведут 17 декабря против «Ливерпуля». Начало — в 19:30 по московскому времени.