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Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги

12 Декабря 2023 • 14:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы покинуть команду Эрика тен Хага. По информации от журналиста Фабрицио Романо, франкфуртский «Айнтрахт» лидирует в гонке за нидерландцем. Немецкая команда хочет арендовать полузащитника до конца сезона с правом выкупа.

Источник отмечает, что в аренде ван де Бека также заинтересована «Жирона», которая в данный момент лидирует в чемпионате Испании с отрывом в два очка от мадридского «Реала». Тем не менее, «бело-красные» предлагают «Манчестер Юнайтед» менее выгодные условия аренды, чем франкфуртский «Айнтрахт».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Жирона Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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