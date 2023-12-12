Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы покинуть команду Эрика тен Хага. По информации от журналиста Фабрицио Романо, франкфуртский «Айнтрахт» лидирует в гонке за нидерландцем. Немецкая команда хочет арендовать полузащитника до конца сезона с правом выкупа.

Источник отмечает, что в аренде ван де Бека также заинтересована «Жирона», которая в данный момент лидирует в чемпионате Испании с отрывом в два очка от мадридского «Реала». Тем не менее, «бело-красные» предлагают «Манчестер Юнайтед» менее выгодные условия аренды, чем франкфуртский «Айнтрахт».