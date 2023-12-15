Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не планирует покидать клуб.

Испанец продолжает залечивать травму бедра – он ещё не появлялся на поле в текущем сезоне. Контракт 32-летнего хавбека истекает в июне следующего года, и дальнейшее пребывание в клубе игрока, учитывая его травматичность, находится под сомнением. По данным 90min, Тьяго не собирается уходить. Он намерен доказать Юргену Клоппу и руководству «Ливерпуля», что заслуживает новое соглашение.

Возвращение Тьяго Алькантары в строй запланировано на начало 2024 года. Цвета мерсисайдцев футболист представляет с 2020 года.