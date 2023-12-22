Клопп поддержал возрождение Суперлиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своё отношение о проекте Суперлиги, объявленном 21 декабря.

«Я согласен на 100% с заявлением и решением суда. Мне также нравится, что мы получим понимание того, что УЕФА и другие футбольные ассоциации не смогут просто делать то, что хотят, а именно проводить больше игр, в принятии чего люди не имеют права голоса», - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на слова немецкого тренера, руководство «мерсисайдцев» сделало заявление об отказе участия в возрождённом проекте Суперлиги.