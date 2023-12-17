Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем интересен грандам Английской премьер-лиги.

Как неоднократно сообщалось раньше, за 18-летним футболистом наблюдает мадридский «Реал», в котором выступает его звёздный старший брат Джуд. По сведениям Экрема Конура, на Беллингема-младшего есть спрос и в Англии: за успехами хавбека следят местные топ-клубы, в числе которых приводятся «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джоба Беллингема в 6 млн евро. В текущем сезоне юный игрок поучаствовал в 21 матче «Сандерленда» в рамках Чемпионшипа, став автором четырёх забитых мячей и одного результативного паса.