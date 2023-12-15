«Аль-Хиляль» хочет сделать щедрое предложение Каземиро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как утверждает Sports Zone, саудовский «Аль-Хиляль», за который выступает Неймар и Малком Фелипе, намерен сделать очень хорошее предложение 31-летнему Каземиро. По сведениям источника, хавбеку будет предложен контракт с окладом в 20 миллионов евро в год. Отмечается, что представители бразильца готовы вести переговоры с «Аль-Хилялем».

В текущей кампании Каземиро принял участие в 12 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором одного ассиста.

Действующий трудовой договор игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Каземиро в 40 миллионов евро.