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«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера» слухи

11 Декабря 2023 • 03:47 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов двух грандов Английской премьер-лиги.

Относительно недавно – в июле – 29-летний футболист продлил свой контракт с «нерадзурри» до 2027 года. Несмотря на долгосрочный договор, на турецкого хавбека есть спрос в Англии: по данным Tuttosport, за его успехами внимательно следит «Ливерпуль», готовый составить конкуренцию «Челси», об интересе которого уже сообщалось. Приобрести одного из лидеров команды Симоне Индзаги, как ожидается, будет непросто.

В активе Хакана Чалханоглу восемь забитых мячей и два ассиста в 18 поединках нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.

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