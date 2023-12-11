Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов двух грандов Английской премьер-лиги.

Относительно недавно – в июле – 29-летний футболист продлил свой контракт с «нерадзурри» до 2027 года. Несмотря на долгосрочный договор, на турецкого хавбека есть спрос в Англии: по данным Tuttosport, за его успехами внимательно следит «Ливерпуль», готовый составить конкуренцию «Челси», об интересе которого уже сообщалось. Приобрести одного из лидеров команды Симоне Индзаги, как ожидается, будет непросто.

В активе Хакана Чалханоглу восемь забитых мячей и два ассиста в 18 поединках нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.