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«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком

13 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Франкфуртский «Айнтрахт» уверен в том, что доведёт до конца трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, именно «орлы» являются фаворитами на трансфер нидерландца.

Напомним, «Айнтрахт» хочет арендовать ван де Бека на вторую половину сезона с правом выкупа. Сам футболист открыт к переходу во франкфуртскую команду, хотя в его услугах также заинтересован лидер Ла Лиги в лице «Жироны».

Источник сообщает, что переговоры между «Айнтрахтом» и «Манчестер Юнайтед» уже идут полным ходом. Все стороны хотят поскорее оформить сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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