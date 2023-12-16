Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дони ван де Бек близок к тому, чтобы наконец покинуть команду, где получает мало игровой практики. По информации от Bild, в начале следующей недели нидерландец должен пройти медосмотр в стане франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что «орлы» арендуют полузащитника на полгода с правом выкупа, которое составит 10 миллионов евро. «Айнтрахт» выиграл гонку за ван де Беком у «Жироны», которая сейчас лидирует в чемпионате Испании.

Напомним, ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2020 года, но к сегодняшнему дню так и не смог закрепиться в основном составе команды.