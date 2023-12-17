Тен Хаг: «Мы извлекли уроки из поражений»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своём настрое в преддверии матча против «Ливерпуля».

Встреча мерсисайдцев и «красных дьяволов» состоится в воскресенье на «Энфилде». Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

«Думаю, мы извлекли уроки из поражений. Я видел, как дисциплинированно мы защищались против «Баварии» на прошлой неделе – иногда очень высоко, а иногда и очень низко. Это важно, и теперь мы должны сделать следующий шаг. Я верю в команду», – цитирует UtdDistrict нидерландского специалиста.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 27 набранными очками, «Ливерпуль» – первый с 37 баллами.