​Матч с «Ливерпулем» может приблизить отставку тен Хага

Эрик тен Хаг оказался под сильным давлением после вылета «Манчестер Юнайтед» из еврокубков. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, в случае крупного поражения от «Ливерпуля» отставка тен Хага станет ещё ближе.

Ранее сообщалось, что сэр Джим Рэтклифф, который в ближайшее время станет владельцем «Манчестер Юнайтед», хочет видеть не тренерском мостике Грэма Поттера.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Матч против «Ливерпуля» команда проведёт в воскресенье, 17 декабря.

​«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера – в списке 4 кандидата