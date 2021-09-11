Фергюсон: «Я не мог представить Роналду в «Манчестер Сити»

Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал первый матч Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.

В сегодняшнем поединке против «Ньюкасла» (4:1) 36-летнему португальцу удалось отличиться двумя результативными ударами.

«Взволнован не меньше других. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня знаменательный день для всех поклонников клуба.

Многие отыграли свою роль в возвращении КриРо. И я тоже сделал свой вклад, поскольку не мог представить его в «Манчестер Сити». По этой причине мы пошли на определённые шаги, чтобы сделать его возвращение на «Олд Траффорд» возможным», - приводит слова Фергюсона Daily Mail.