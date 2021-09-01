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Премьер-лига

Агент ван де Бека упрекнул «МЮ» в отсутствии желания отпустить игрока в другой клуб

01 Сентября 2021 • 09:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Донни ван де Бек так и не сумел впечатлить наставника «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Голландец как и раньше не получает игровой практики на Туманном Альбионе, проигрывая конкуренцию Фреду и Скотту Мактоминэю.

Агент футболиста Гидо Альберс высказался по поводу того, что его клиент не покинул команду в прошедшее трансферное окно. Как утверждает Альберс, к футболисту проявляли интерес клубы из Италии, Германии и Англии, но руководство команды не пошло на уступки. «Они могли отпустить ван де Бека, просто не захотели. Мы разочарованы, но с другой стороны, это не повод отчаиваться», - поделился агент изданию Voetbal.

Отметим, что 24-летний полузащитник присоединился к «МЮ» летом прошлого года, англичане отдали за его переход 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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