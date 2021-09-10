Роналду хотел перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду летом был близок к переходу в «Манчестер Сити», передаёт журналист Гильем Балаге. По данным источника, сам португалец вначале хотел перейти именно в команду Гвардиолы.

Сообщается, что в «Манчестер Сити» хотели продать одного из игроков атаки, чтобы освободить место для Роналду, но им так и не удалось этого сделать. В итоге, португалец решил вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что последние три года Роналду выступал в составе «Ювентуса» 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи. Также он дважды становился чемпионом Италии.