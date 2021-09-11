Роналду – в стартовом составе на матч «МЮ» против «Ньюкасла»

Уле Гуннар Сульшер огласил стартовый состав своей команды на матч с «Ньюкаслом» в рамках английской Премьер-лиги. Несмотря на сомнения, нападающий Криштиану Роналду всё же появится на поле с первых минут.

Отметим, что португалец впервые с 2009 года сыграет на домашнем стадионе манкунианцев в качестве игрока «МЮ». Болельщики, к слову, раскупили все билеты на дебютный поединок Криштиану после возвращения.

Сам Роналду на днях заявлял, что очень сильно хочет выйти в основе. Напарниками обладателя пяти «Золотых мячей» в атакующей линии станут Бруну Фернандеш, Джедон Санчо и Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Варан, Шоу, Матич, Погба, Санчо, Фернандеш, Гринвуд, Роналду.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет вестись на сайте Liveresult.ru