Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани под конец трансферного окна мог покинуть команду. Оказывается, руководство клуба предлагало услуги форварда «Ювентусу».

В Манчестере посчитали, что у них теперь перебор атакующих исполнителей, поэтому попытались продать Кавани. Итальянское издание Calciomercato утверждает, что от идеи подписания игрока «Ювентус» отказался. Туринцы действительно искали замену для Криштиану Роналду, но они не были готовы удовлетворить требования уругвайца по зарплате.

Напомним, что в «МЮ» Кавани зарабатывает около 300 тысяч евро в неделю. К слову, вчера футболист отдал свой седьмой номер Роналду.