Кавани назвал имя самого сильного защитника, против которого ему приходилось играть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признался, против какого оппонента ему было сложнее всего играть за всю свою карьеру.

Уругваец долго не задумывался по поводу ответа и назвал имя Джорджо Кьеллини. «Я играл против множества хороших защитников, но вне конкуренции, конечно же, Кьелинни. Он невероятно цепкий и никогда не давал мне спокойно чувствовать себя на футбольном поле», - сказал Кавани в интервью пресс-службе клуба.

Добавим, что больше всех поединков против друг друга футболисты провели в Серии А. 37-летний Кьеллини выступал за «Ювентус», а 34-летний форвард сборной Уругвая в свое время защищал цвета «Палермо» и «Наполи».